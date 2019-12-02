Россия предложит Финляндии перспективные проекты в арктической сфере

ХЕЛЬСИНКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Торговое представительство России в Финляндии выделило наиболее перспективные сферы экономики, в которых можно реализовать взаимовыгодные проекты. В их числе арктическое судостроение, альтернативная энергетика и туризм, сообщил в понедельник исполняющий обязанности торгового представителя России в Финляндии Сергей Синельников во время встречи с петербургскими журналистами.

По его данным, после двух успешных лет роста торгово-экономических отношений между Россией и Финляндией в этом году наблюдается некоторое снижение - порядка 6%.

"Мы сейчас выделяем ряд направлений, которые взаимно интересны, как для России, так и для Финляндии, в развитии. Это прежде всего арктическое сотрудничество, особенно в области ледокольного судостроения, безуглеродная энергетика - ветроэнергетика, солнечная энергетика, ядерная энергетика. Это циркулярная экономика, переработка отходов и обращение с мусором, новые технологии в строительстве, прежде всего деревянное домостроение, новые строительные материалы и энергоэффективность, а также сотрудничество в области информационных технологий и, конечно, в области гуманитарного сотрудничества - это образование и туризм", - рассказал Синельников.

В качестве форм сотрудничества наиболее перспективными он назвал производственную кооперацию, обмен передовыми технологиями и локализацию финских компаний на российском рынке. При этом Синельников отметил, что многие финские компании уже локализовали производство в России, но в основном это касается пищевой промышленности и строительной сферы, поэтому акцент будет сделан на локализации промышленных производств.

"Мы стараемся, чтобы это было высокотехнологичное производство и промышленность, потому что крупные пищевые компании уже локализовались в России, строительные тоже. Немножко слабо представлен промышленный сектор", - отметил он.