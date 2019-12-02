Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на 2019 год. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

По сравнению с действующим законом о бюджете на 2019 год профицит бюджета РФ снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей (или с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП). Доходы бюджета, в соответствии с поправками, составят 19,970 трлн рублей против 20,174 трлн рублей, расходы - 18,489 трлн рублей против 18,293 трлн рублей.

Инфляция по итогам 2019 года составит 3,8% против 4,3, которые прогнозировались в бюджете ранее.

Объем поступлений доходов от уплаты НДД (налог на добавленный доход) в 2019 году оценивается в сумме 85,212 млрд рублей, что на 21,922 млрд рублей (на 34,6%) больше суммы, учтенной в ранее принятом законе о бюджете на 2019 год. Объем поступлений НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) от углеводородного сырья в 2019 году оценивается в сумме 5,975 трлн рублей, что на 158,111 млрд рублей (на 2,6%) меньше суммы, учтенной в принятом законе о бюджете на 2019 год.

Объем поступлений регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (в виде углеводородного сырья) в 2019 году оценивается в сумме 45,838 млрд рублей, что на 2,196 млрд рублей (на 5%) больше суммы, учтенной в бюджете на 2019 год, и рассчитан с учетом изменения основных макроэкономических параметров.

Поступления доходов от взимания ввозных таможенных пошлин в 2019 году оцениваются в сумме 688,602 млрд рублей, что на 32,107 млрд рублей (на 4,9%) больше суммы, учтенной в законе о бюджете.

На что направят средства

Закон предусматривает выделение бюджетных ассигнований и дополнительно направление их, в том числе, на закупку вакцин для профилактики гриппа - 2 млрд рублей, на поддержку кинематографии в целях производства национальных фильмов - 4,8 млрд рублей, на предоставление субсидии АНО популяризации и развития автоспорта "Росгонки" на подготовку и проведение российского этапа чемпионата мира FIA "Формула 1" и автомобильных гонок поддержки - 1,3 млрд рублей, на предоставление субсидий российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5 - 20,8 млрд рублей.

Кроме того, бюджетные средства направят на субсидии ФГАУ "Российский фонд технологического развития" для поддержки организаций промышленности путем предоставления льготных займов - 4,2 млрд рублей, на субсидии российским банкам для возмещения выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015-2017 годах гражданам на приобретение автомобилей, и возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018-2020 годы гражданам на приобретение автомобилей - 4 млрд рублей, на субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018-2020 годах - 3 млрд рублей, на поддержку в форме субсидий российским организациям автомобилестроения - 3 млрд рублей.

Дополнительные средства будут выделены на взнос в уставный капитал ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" для финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 - 1,7 млрд рублей, на взнос в уставный капитал АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" на финансирование затрат по разработке и созданию перспективного двигателя ПД-35 для отечественного самолета Ил96-400М - 10,5 млрд рублей, на предоставление субсидии ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" в целях поддержки лизинга судов российского производства, в том числе для софинансирования приобретения двух пассажирских судов проекта А45-90.2 - 10, 6 млрд рублей.

На дотации бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов пойдет 10,6 млрд рублей, на дотации бюджетам субъектов РФ для оказания дополнительной финансовой помощи регионам - 1,6 млрд рублей.

На взнос в уставный капитал АО "ДОМ.РФ" в связи с переходом на финансирование проектов жилищного строительства с 1 июля 2019 года с использованием счетов эскроу направят 5,4 млрд рублей, на еще один взнос в уставный капитал АО "ДОМ.РФ" на реализацию программы "Дальневосточная ипотека" - 14,7 млрд рублей; на докапитализацию ПАО "Промсвязьбанк" для кредитования реального сектора экономики - 7,8 млрд рублей, на взнос в уставный капитал АО "Россельхозбанк" в целях обеспечения ежегодно до 12 млрд рублей новых кредитов в рамках выполнения требований ЦБ РФ, в том числе к нормативам достаточности капитала - 4,6 млрд рублей.

На предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда РФ на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала в связи с уточнением темпа снижения расходов на валоризацию пенсий будет выделено 15,3 млрд рублей.

Что скорректировали во втором чтении

Кроме того, в результате перераспределения средств будет выделено 2,266 млрд рублей на завершение строительства военного технополиса "Эра" в Анапе, для покрытия долгов предприятиям ОПК - 343,286 млн рублей. Росгвардии будет выделено 1,25 млрд рублей на закупку автомобильной техники, еще 200 млн руб. будет направлено на увеличение оплаты труда служащим Росгвардии, ассигнования для почтовых расходов Службы судебных приставов составят 1,864 млрд рублей, субсидии производителям сельхозтехники увеличатся до 3,5 млрд рублей.

На осуществление имущественного взноса РФ в госкорпорацию развития "ВЭБ.РФ" на компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала, компенсацию убытков, связанных с участием и (или) прекращением участия в начатых до 1 января 2018 года проектах ВЭБ.РФ (включая формирование резервов на возможные потери по этим проектам), и компенсацию убытков, возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну, будет выделено 242,1 млрд рублей. В резервный фонд правительства РФ будет направлено 16,6 млрд рублей.