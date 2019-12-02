США рассматривают возможность повышения пошлин на товары из ЕС

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. США в свете решения арбитража Всемирной торговой организации (ВТО) отклонить иск Евросоюза по пошлинам могут повысить размеры действующих сборов и ввести новые пошлины на европейские товары. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах.

"Сегодняшние решения подтверждают, что продолжение субсидий ЕС имеет негативное воздействие, а также то, что европейские правительства даже расширили субсидии, перезапустив условия предоставления помощи Airbus", - говорится в тексте. - Более того, арбитраж пришел к выводу, что значительное корпоративное благосостояние ЕС ведет к сокращению доходов американских аэрокосмических компаний".

"В условиях отсутствия прогресса в решении спора США инициируют процесс повышения [действующих] и введения дополнительных пошлин на товары ЕС, - отмечается в заявлении. - Аппарат торгового представителя опубликует соответствующую информацию в базе Федерального реестра [сборник официальных документов американского правительства] позднее на этой неделе".

По мнению Вашингтона, Европа продолжает фокусироваться на бесполезных тяжбах, вместо того, чтобы решить вопрос с субсидиями Airbus, которые и далее "наносят ущерб аэрокосмической отрасли США и ее работникам".

Арбитраж ВТО отклонил иск Евросоюза по поводу размера пошлин, которыми Соединенные Штаты, в соответствии с ранее принятым арбитрами решением, могут обложить товары и услуги ЕС в связи с нарушением правил при субсидировании авиастроительной корпорации Airbus. Это означает, что объем разрешенных США ответных мер по-прежнему составляет почти $7,5 млрд в год, сообщил в понедельник журналистам на условиях анонимности один из торговых представителей.