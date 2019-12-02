{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

США рассматривают возможность повышения пошлин на товары из ЕС

В Вашингтоне считают, что Европа продолжает фокусироваться на бесполезных тяжбах, вместо того, чтобы решить вопрос с субсидиями Airbus

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. США в свете решения арбитража Всемирной торговой организации (ВТО) отклонить иск Евросоюза по пошлинам могут повысить размеры действующих сборов и ввести новые пошлины на европейские товары. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах.

"Сегодняшние решения подтверждают, что продолжение субсидий ЕС имеет негативное воздействие, а также то, что европейские правительства даже расширили субсидии, перезапустив условия предоставления помощи Airbus", - говорится в тексте. - Более того, арбитраж пришел к выводу, что значительное корпоративное благосостояние ЕС ведет к сокращению доходов американских аэрокосмических компаний".

"В условиях отсутствия прогресса в решении спора США инициируют процесс повышения [действующих] и введения дополнительных пошлин на товары ЕС, - отмечается в заявлении. - Аппарат торгового представителя опубликует соответствующую информацию в базе Федерального реестра [сборник официальных документов американского правительства] позднее на этой неделе".

По мнению Вашингтона, Европа продолжает фокусироваться на бесполезных тяжбах, вместо того, чтобы решить вопрос с субсидиями Airbus, которые и далее "наносят ущерб аэрокосмической отрасли США и ее работникам".

Арбитраж ВТО отклонил иск Евросоюза по поводу размера пошлин, которыми Соединенные Штаты, в соответствии с ранее принятым арбитрами решением, могут обложить товары и услуги ЕС в связи с нарушением правил при субсидировании авиастроительной корпорации Airbus. Это означает, что объем разрешенных США ответных мер по-прежнему составляет почти $7,5 млрд в год, сообщил в понедельник журналистам на условиях анонимности один из торговых представителей.

Теги
СШАТорговая война
Реклама на ТАСС
Участники форума "Инвестируй в Кавказ" обсудят улучшение инвестиционного климата в СКФО
Во время форума состоится открытие выставочного центра "МинводыЭКСПО"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС