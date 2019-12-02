США могут ввести пошлины на французские товары

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах.

"Аппарат представителя США завершил первую фазу расследования в рамках 301 статьи закона о торговле 1974 года [предусматривает возможные санкции к "несправедливым торговым партнерам"] и пришел к заключению, что цифровой налог Франции дискриминирует американские компании <...> Сегодняшнее решение аппарата посылает ясный сигнал о том, что США введут меры против тех режимов цифрового налога, которые дискриминируют или обременяют компании США, - приводятся высказывания главы ведомства Роберта Лайтхайзера. - В рамках статьи 301 начинаются расследования в отношении налогов на цифровые услуги Австрии, Италии и Турции".

"Список французских товаров, которые могут обложены пошлинами, включает 63 позиции. Приблизительная торговая стоимость составляет $2,4 млрд", - отмечается в заявлении.