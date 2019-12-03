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"Известия": количество резидентов в моногородах увеличилось почти вдвое с начала года

По данным издания, с момента создания территорий опережающего развития в моногородах они привлекли 43 млрд рублей инвестиций

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах с начала 2019 года выросло с 281 до 500. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минэкономразвития.

Как пояснили изданию в министерстве, активный рост инвесторов связан с интересом предпринимателей к экономическим зонам. Кроме того, многие инвесторы смогли приступить к реализации своих проектов только после получения статуса резидента.

По данным "Известий", с момента создания ТОР в моногородах (2016 год) они привлекли 43 млрд рублей инвестиций и создали 20 тыс. новых рабочих мест.

Территории опережающего развития создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение статуса резидента ТОР для компании предусматривает получение ряда налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по инвестициям и созданию новых рабочих мест.

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Россия
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