Регионы ЦФО и ПФО передадут в федеральную собственность около 1300 км дорог в 2020 году

ВЛАДИМИР, 3 декабря. /ТАСС/. Республика Мордовия, Владимирская, Ивановская и Нижегородская области в 2020 году планируют передать в федеральную собственность 17 участков дорог регионального значения общей протяженностью 1279 километров. Об этом ТАСС сообщили в Управлении автомобильной магистрали (Упрдоре) "Москва - Нижний Новгород", в ведение которого перейдут дороги.

Ранее "Российская газета" сообщила о подготовке Минтрансом РФ проекта постановления правительства о передаче части дорог на маршруте "Золотое кольцо" из региональной в федеральную собственность. По ее данным, в перечень дорог общего пользования федерального значения планируется включить, в частности, трассы "Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань", "Кострома - Иваново", "Тверь - Калязин - Ярославль" и другие.

"В собственность Российской Федерации в 2020 году планируется передать следующие автомобильные дороги, которые являются опорной сетью Ивановской области, Республики Мордовия, Владимирской области и Нижегородской области, обеспечивают транспортное сообщение между субъектами Российской Федерации, связывают федеральные дороги общего пользования", - уточнили ТАСС в Упрдоре "Москва - Нижний Новгород".

Согласно предоставленным данным, Мордовия передаст в федеральную собственность участок дороги от рабочего поселка Комсомольский через Атяшево и Ардатов до границы с Чувашией протяженностью 79 километров. Ивановская область планирует к передаче более 168 километров трассы на участках Иваново - Ярославль, Ростов - Иваново - Нижний Новгород, обходы Шуи и Палеха. Владимирская область передаст в ведение Упрдора четыре участка протяженностью более 299 километров на дорогах Владимир - Муром - Арзамас, Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума, Касимов - Муром - Нижний Новгород, а также региональный участок обхода Мурома и моста через Оку.

Нижегородская область также передаст свою часть мостового перехода через Оку с обходом Мурома, а общая протяженность передаваемых Упрдору трасс превысит 732 километра. В этот перечень войдет участок Южного обхода Нижнего Новгорода, участки трасс Нижний Новгород - Шахунья - Киров, Боковая - Воскресенское - Докукино с продолжением до границы с Марий Эл, Урень - Шарья - Никольск - Котлас, Шопша - Иваново - Нижний Новгород, Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород, Владимир - Муром - Арзамас.

Сейчас на балансе Управления автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства находится 1381,16 километров дорог, проходящих по шести субъектам Российской Федерации. Из них больше трети относятся к дорогам первой технической категории. Основной транспортной артерией является трасса М-7 "Волга" со средней интенсивностью движения 86 тыс. автомобилей в сутки.