Аэропортовый комплекс Толмачево реконструируют

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Компания "Новосибирскавтодор" стала победителем конкурса на реконструкцию аэропортового комплекса новосибирского аэропорта Толмачево, включающего реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы, следует из протокола, размещенного на портале госзакупок.

"На основании протокола подведения итогов конкурсная комиссия приняла решение признать победителем конкурса открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор", - говорится в протоколе.

Вторым участником торгов стала московская компания АО "Центродорстрой". Ее заявку признали не соответствующей условиям конкурса.

Заказчиком работ начальной стоимостью 3,6 млрд рублей является Федеральное агентство воздушного транспорта. Согласно материалам закупки, подрядчик должен выполнить работы по реконструкции до декабря 2021 года. Конкурс предполагает реконструкцию аэропортового комплекса, включающего в себя, помимо ВПП, другую аэродромную инфраструктуру - стоянки, рулежные дорожки.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее отмечал, что руководство холдинга "Новапорт" и аэропорта Толмачево рассчитывают, что после реализации масштабной инвестиционной программы, которая включает в том числе строительство нового терминала аэропорта общей стоимостью 20 млрд рублей, а также реконструкцию двух взлетно-посадочных полос, Новосибирск "будет связан прямым авиасообщением с каждым городом Российской Федерации, где есть свой аэропорт". По словам Травникова, реконструкция ВПП-2 позволит увеличить ее пропускную способность в 10 раз.

Аэропорт Толмачево имеет две функционирующие взлетно-посадочные полосы, принадлежащие государству. Первая ВПП аэропорта находится в ведении Минобороны, вторая - Росавиации. Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт обслужил около 5,9 млн пассажиров.