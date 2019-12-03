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Роскачество проверило приложения для заказа такси

В исследовании участвовали 40 приложений, наивысшую оценку получили четыре из них
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Роскачество проверило наиболее популярные у россиян мобильные приложения для заказа такси. Наибольшую оценку получили приложения четырех агрегаторов такси, говорится в сообщении Роскачества.

В исследовании участвовали 40 приложений из российского сегмента виртуальных магазинов App Store и Google Play (19 для iOS и 21 для Android), с помощью которых можно заказать такси эконом- или комфорт-класса, а также их аналогов. Итоговую отметку в 4 балла из 5 получили 22 приложения, они рекомендованы Роскачеством к использованию. При этом лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения "Яндекс.Такси", Uber Russia и Gett на iOS и "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и Uber Russia на Android.

Функциональность приложений

Оценивая функциональность мобильных приложений, Роскачество проверило наличие и полноту информации в карточках водителей. Минимальный балл по этому критерию получили приложения "Rutaxi Онлайн", "Везёт (Rutaxi)" и "Такси Престиж Эконом" на iOS и "Рутакси", "Везёт (Рутакси)", "Такси Престиж Эконом" и "Такси Бонус" на Android. В этих приложениях в большинстве случаев клиенты не видят имя и фамилию водителя, его рейтинг и информацию о компании-перевозчике. При этом возможность оставить комментарий для водителя при заказе такси отсутствует в приложениях Bolt (Taxify), "Rutaxi Онлайн", "Такси Престиж Эконом" и "Мегаполис" как на iOS, так и на Android, эти приложения получили ноль баллов по этому критерию.

Не во всех приложениях есть возможность связаться с водителем после оформления заказа, не выходя из мобильного приложения, выбрав при этом наиболее удобный канал связи. Также не все агрегаторы предоставляют клиентам возможность через приложение в течение 24 часов с момента завершения поездки  связаться с водителем на случай, если, например, пассажир что-то забыл в салоне такси. Максимальный балл по этому критерию получили приложения "Яндекс.Такси", maxim и "Поехали".

Отслеживание поездки на карте имеется есть во всех приложениях, но только в 40% из них есть возможность поделиться ссылкой с другими людьми для отслеживания перемещения такси на карте - это повышает безопасность поездки.

Безопасность приложений

Одним из важных критериев стала безопасность приложений, поскольку они собирают и хранят данные пользователей, предоставляют услуги по оплате услуги в электронном виде. Если приложение передает пользовательские данные - фамилию и имя, контактную информацию, платежные и регистрационные данные, геоданные и другие - в незашифрованном виде, этой уязвимостью могут воспользоваться злоумышленники, поясняют эксперты Роскачества. Особенно опасны такие уязвимости при использовании Wi-Fi в публичных местах.

Большинство приложений (75%), проверенных Роскачеством, получили по этому критерию самый высокий балл. Это значит, что все данные пользователя передаются с использованием алгоритмов шифрования. Наименьший результат (1 из 5) в этом сегменте получили приложения "Масани" (как на iOS, так и на Android), также низкий балл (1,5 из 5) у приложений inDriver, "Такси 777" и "Ангел" на iOS и на Android.

При этом эксперты отметили, что платежные данные во всех проверенных приложениях передаются с использованием платежных шлюзов, что обеспечивает им высокую степень безопасности.

Возможность удаления аккаунта реализована только в "Яндекс.Такси" и "Uber Russia", остальные приложения по этому критерию получили 0 баллов. Сведения о страховании пассажиров во время поездки были указаны в 55% оцениваемых приложений.

Наиболее безопасными приложениями с точки зрения информационной безопасности на iOS стали Uber Russia (4,80), "Яндекс.Такси" (4,50), Gett (4,40), "Rutaxi Онлайн" (4,40) и "Везёт (Rutaxi)" (4,40). На Android - "Яндекс.Такси" (4,80), "Uber Russia" (4,43), "Рутакси" (4,40) и inDriver (4,40).

Также эксперты Роскачества оценивали производительность и надежность мобильных приложений. Наивысший балл по производительности на iOS получили приложения - "Rutaxi Онлайн" и "Такси Престиж Эконом", на Android максимальный балл только у "Рутакси".

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Россия
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