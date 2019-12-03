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Сбербанк запустит сервис поиска вакансий для людей с инвалидностью

Сервис будет запущен в 2020 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сбербанк в рамках своей экосистемы в 2020 году запустит сервис по поиску вакансий для людей с ограниченными возможностями. Об этом журналистам сообщила директор дивизиона "Особенные решения" Сбербанка Александра Алтухова.

"Мы хотим сделать вместе с нашими партнерами сервис по предложению работы, потому что работа - очень важный аспект для клиентов с инвалидностью, - сказала она. - И мы хотим вместе с партнерами сделать сервис, где мы могли бы показывать подходящие вакансии, и таким образом [помочь] трудоустроиться".

По ее словам, сервис будет запущен в следующем году. "И это, конечно, с нашими ближайшими компаниями, входящими в нашу группу, в рамках экосистемы", - уточнила Алтухова.

Говоря о работе по повышению доступности финансовых услуг, она отметила, что в настоящее время 45% отделений банка оборудованы для людей с ограниченными возможностями. При этом Сбербанк работает над увеличением числа таких офисов, уточнила Алтухова.

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Согласно данным Минтруда, по состоянию на 1 октября 2019 года в России насчитывается 11,95 млн инвалидов, в том числе 679,9 тыс. детей-инвалидов.

Теги
Россия
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