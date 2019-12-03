"Аэрофлот" пожаловался ФАС на рост стоимости аэропортовых тарифов и авиакеросина

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" обратила внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на серьезное увеличение стоимости обслуживания в региональных аэропортах, а также на резкий рост стоимости заправки самолетов. Это следует из письма генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева руководителю ФАС Игорю Артемьеву (копия документа есть у ТАСС, письмо было направлено в августе).

"Повышение цен на аэропортовое и наземное обслуживание в ряде аэропортов РФ в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года произошло в значительной степени выше уровня инфляции. Сохраняя тарифы на регулируемые сборы на предыдущем уровне или увеличивая их не выше уровня инфляции, аэропорты переносят основное увеличение на цены по нерегулируемым со стороны ФАС России услугам, которые при этом являются обязательными для обеспечения вылета воздушного судна и обслуживания пассажиров", - отмечается в письме Савельева.

Повышение аэропортовых тарифов

Так, например, по данным "Аэрофлота", изложенным в письме, в аэропорту Ижевска рост регулируемых сборов составил 21%, нерегулируемых - 38%, в Кемерове - 5% и 70% соответственно, в Петропавловске-Камчатском - 5% и 14% соответственно.

В целом же рост всех тарифов в аэропорту Ижевска, по подсчетам "Аэрофлота", составил 25% - до более 190 тыс. рублей за рейс, Кемерова - 31%, до более 211 тыс. рублей, Комсомольска-на-Амуре - 15%, до 178,3 тыс. рублей, Липецка - 26%, до почти 104 тыс. рублей, Новокузнецка - 18%, до 214 тыс. рублей.

Также рост стоимости обслуживания произошел в аэропортах Абакана (7%), Геленджика (7%), Екатеринбурга (8%), Новосибирска (6%), Нового Уренгоя (5%), Петропавловска-Камчатского (7%), Самары (15%), Ставрополя (6%), Томска (9%), Тюмени (7%), Улан-Удэ (9%), Уфы (12%).

Такое повышение стоимости обслуживания ведет к стагнации авиаперевозок и авиационной отрасли в целом, уверен Савельев.

"Проводимая со стороны аэропортов политика по наращиванию собственной прибыли в отсутствие конкурентной среды оказывает влияние на реализацию программы по доступности перевозок для населения, ведет к наращиванию убытка авиакомпаний от авиаперевозок, так как авиакомпании по сравнению с аэропортами осуществляют свою деятельность в конкурентной среде, которая, кроме того, имеет ограничение по платежеспособности", - считает Савельев.

Рост стоимости услуг по заправке самолетов в аэропортах

Также топливо-заправочные компании значительно увеличили стоимость заправки самолетов топливом в региональных аэропортах, указывает Савельев. По подсчетам "Аэрофлота", больше всего в июне 2019 года выросла стоимость заправки самолетов в городах Дальнего Востока, "что еще можно объяснить удаленностью региона". "Однако стоимость одной тонны авиакеросина в "крыло" в Саратове в июне 2019 года оказалась на 5% выше, чем в Петропавловске-Камчатском". Также стоимость одной тонны авиакеросина в Анапе за тот же период оказалась на 1,1% выше, чем в Симферополе.

Более того, Савельев указывает на то, что стоимость керосина в разных городах Дальнего Востока "вызывает серьезную озабоченность". Так, стоимость 1 тонны керосина в аэропортах Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского на 10 тыс. рублей, или более 20%, выше, чем в Хабаровске и Владивостоке. В Магадане стоимость тонны топлива выше на 20 тыс. рублей. Максимальная стоимость топлива была зафиксирована "Аэрофлотом" на уровне около 68 тыс. за тонну (в Магадане и Якутске).

"При этом по указанных направлениям в ДФО перевозка пассажиров осуществляется по единым социальным тарифам, зафиксированным на уровне 2017 года (в ноябре стоимость билетов была проиндексирована на 4,3% - прим. ТАСС)", - отмечает Савельев.

Также генеральный директор "Аэрофлота" сообщил Артемьеву, что при одинаковых тарифах на перелет в Симферополе стоимость керосина на 14% выше, чем в Калининграде. В оба этих города "Аэрофлот" также продает билеты по "плоскому" тарифу.

"Для повышения доступности перевозок для пассажиров в указанных пунктах РФ стоимостные параметры по топливу со стороны ТЗК также должны быть направлены на реализацию указанной задачи, - резюмирует Савельев. - Для решения поставленной президентом РФ задачи по повышению доступности авиаперевозок со стороны регулятора, по мнению авиакомпаний, должно быть усилено внимание к росту цен на аэропортовое и наземное обслуживание, на авиационный керосин, а также к уровню цен а различных аэропортах РФ".

ФАС и аэропорты

Накануне ФАС сообщила о возбуждении по жалобе "Аэрофлота" дела в отношении Топливно-обеспечивающей компании аэропорта города Южно-Сахалинска. Дело возбуждено по статье закона "О защите конкуренции". В ведомстве добавили, что рассматриваются материалы по другим аэропортам Дальневосточного федерального округа.