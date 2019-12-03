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Власти Гонконга примут новый пакет мер для поддержки экономики

О каких конкретно шагах идет речь - пока не сообщается

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство Гонконга в скором времени намерено инициировать новый, четвертый за последние месяцы пакет мер по стимулированию экономики в условиях ее ослабления из-за массовых протестов. Об этом сообщила журналистам во вторник глава местной администрации Кэрри Лам.

"После принятия трех пакетов мер поддержки [экономики] в период с августа по октябрь секретарь по финансовым вопросам [министр финансов] в скором времени инициирует четвертый пакет мер", - заявила глава администрации. Она не уточнила, о каких конкретно шагах пойдет речь и какую сумму планируется выделить. Предполагается, что детали разъяснит позже секретарь по финансовым вопросам (министр финансов) Пол Чан.

"Статистические данные показывают, что экономика Гонконга оказалась в тяжелом положении", - констатировала глава исполнительной власти. Так, по ее словам, объем розничных продаж в октябре сократился на 24,3% в годовом исчислении, что стало рекордным показателем. Лам также выразила озабоченность перспективами дальнейшего роста безработицы, уровень которой уже поднялся с 2,8% до 3,1%.

В понедельник министр финансов Пол Чан сообщил, что на фоне ухудшения экономической ситуации Гонконг в текущем финансовом году впервые за 15 лет может столкнуться с дефицитом бюджета, а темпы роста ВВП потеряют 2 процентных пункта.

С третьего квартала местная экономика вступила в стадию технической рецессии. Согласно последнему правительственному прогнозу, опубликованному в середине ноября, Гонконг по итогам текущего года впервые за последние десять лет ждет сокращение экономического роста на уровне 1,3%.

В середине августа правительство Гонконга инициировало пакет мер по стимулированию экономики и социальной поддержке населения на общую сумму почти $2,5 млрд. В сентябре и октябре были приняты еще два пакета таких мер на сумму $178 млн и $255 млн, соответственно. Речь, в частности, идет о поддержке транспортного сектора, предприятий торговли и общественного питания, которые заметно пострадали от нынешнего кризиса.

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