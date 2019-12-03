Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

ДУШАНБЕ, 3 декабря. /ТАСС/. Платежные системы Unistream, Western Union и Contact подключились к запущенному в Таджикистане во вторник Национальному процессинговому центру. Переводы через Contact будут доступны во второй половине дня, а через Western Union - в течение одного-двух дней, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального банка Таджикистана.

"Сейчас работают российские платежные системы Contact, Unistream, с Western Union соглашение подписано, в связи с некоторыми техническими моментами заработает в течение одного-двух дней", - сказали в пресс-службе регулятора.

В колл-центре Western Union подтвердили ТАСС, что трансграничные денежные переводы временно недоступны в Таджикистане из-за технической настройки в центральном банке.

"В Таджикистане в центральном банке данной страны сейчас определенные технические доработки, поэтому они сейчас прекратили все виды переводов по всему миру. <...> Это ограничение в связи с дополнительной технической настройкой", - сообщила сотрудник колл-центра.

В Western Union добавили, что пока нет информации, когда данная техническая настройка может быть завершена.

В системе переводов Contact также сообщили ТАСС, что переводы в Таджикистан недоступны. "Банки, которые раньше осуществляли выдачу переводов в Таджикистане сейчас, к сожалению, не осуществляют выдачу переводов по системе Contact", - сообщили в колл-центре компании.

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции. При этом в понедельник в Нацбанке Таджикистана заявляли, что Unistream, Western Union и Contact уже подписали соответствующие соглашения и подключились к процессинговому центру.

Национальный процессинговый центр был создан в Таджикистане для повышения эффективности системы денежных переводов и прозрачности операций, а также минимизации операционных рисков. Через центр будут осуществляться все трансграничные переводы без открытия банковского счета на территории Таджикистана, что обеспечит беспрепятственный поток переводов из России.

В новость были внесены изменения (10:09 мск) - добавлены подробности.