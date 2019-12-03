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Трутнев: в кабмине создадут рабочую группу для оптимизации "плоских тарифов" "Аэрофлота"

Полномочный представитель президента РФ в ДФО отметил, что необходимо рассмотреть целый комплекс вопросов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Рабочую группу, в которую войдут представители "Аэрофлота", Минтранса и Минвостокразвития РФ, создадут для оптимизации "плоских тарифов" авиакомпании, при которых цена билета является фиксированной и не зависит от сезона и даты покупки. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Ранее Минтранс РФ говорил о необходимости пересмотреть механизм "плоских тарифов" "Аэрофлота", так как он убыточен для авиакомпании, а также нарушает конкуренцию на дальневосточном направлении. Кроме того, Трутнев выступил против продажи билетов по "плоским тарифам" вахтовикам, так как в Магаданской области они выкупают до 70% таких билетов.

"Мы договорились о том, что мы рабочую группу создаем. Там очень много сплетено проблем, поэтому надо разбираться и с "Аэрофлотом", и с Минтрансом, и с Минвостокразвития. Поэтому вместе поработаем - сейчас рабочая группа будет создана, <…> а результаты ее потом посмотрим", - сказал Трутнев.

Он отметил, что необходимо рассмотреть целый комплекс вопросов. Одной из главных проблем остается нехватка билетов по плоским тарифам, которая образуется, в том числе, из-за выкупа их вахтовиками. "Мы все это вместе попробуем рассмотреть и принять какие-то решения по оптимизации", - добавил вице-премьер.

Программа предоставления билетов по "плоским тарифам" работает в России с 2015 года. В настоящее время она действует на рейсах между Москвой и Симферополем, Калининградом, городами Дальнего Востока. Такие билеты дешевле, чем перелет по минимальному тарифу. Стоимость перелета из Москвы в Петропавловск-Камчатский и обратно составляет 22 тыс. рублей, в одну сторону - 13,2 тыс. рублей. При этом плоские тарифы не субсидируются государством, убытки от программы ложатся на компанию.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний Восток
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