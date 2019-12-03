В Париже заявили, что ЕС готов ответить на пошлины США в отношении французских товаров

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Европейский союз готов ответить на возможные пошлины США на французские товары. Об этом заявил во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью радиостанции Radio Classique.

"Новые санкции против Франции неприемлемы. Эти решения идут не в духе союзников, это не та манера поведения, которую мы ожидаем от США по отношению к одному из их главных союзников, - отметил министр. - Вчера мы разговаривали с представителями Европейской комиссии, чтобы быть уверенными, что в случае, если США введут санкции, Евросоюз будет готов на них жестко ответить".

В понедельник в аппарате представителя США на торговых переговорах заявили, что США в связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд. В перечень товаров, которые могут быть обложены пошлинами, вошли, в частности, молочная продукция, включая сыры, а также игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, фарфоровые изделия. Дополнительные пошлины на эти категории товаров могут достигать 100%.

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года, и составит 3% от общего оборота во Франции. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает онлайн-рекламу, интернет-торговлю или работу агрегаторов информации.

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