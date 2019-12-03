Власти Дагестана выделили 47,5 млн рублей на строительство моста в горном районе

МАХАЧКАЛА, 3 декабря. /Корр. ТАСС/. Власти Дагестана выделили 47,5 млн рублей на строительство автодорожного моста в Чародинском районе республики, где из-за возросших нагрузок полностью разрушился свод старого моста, говорится на сайте госзакупок.

Заказчиком аукциона на строительство мостового перехода на 21-м км автомобильной дороги Цуриб - Арчиб выступает государственное казенное учреждение Республики Дагестан "Управление автомобильных дорог" ("Дагестанавтодор"). Источник финансирования - республиканский бюджет. Аукцион состоится 9 декабря. Победитель должен будет построить мост до 25 декабря 2020 года.

Согласно аукционной документации, старый мост представлял собой однопролетную конструкцию. Из-за увеличения интенсивности движения и несоответствия моста современным нагрузкам его свод полностью разрушился.

В настоящее время движение автотранспорта на данном участке дороги осуществляется по временному объездному маршруту.