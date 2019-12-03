МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Темпы роста потребительского кредитования в России замедлились в октябре до 14,2% с 17,1% в сентябре, в годовом выражении рост составил 21,6%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина кредитования. Октябрь 2019".

"Произошло торможение темпов роста потребительского кредитования после вступления в силу с 1 октября дополнительных ограничительных мер Банка России. Аннуализированный темп роста за месяц опустился до 14,2% в месячном выражении с исключением сезонности с 17,1% в месячном выражении. Это обусловило замедление темпа роста к соответствующему периоду предыдущего года до 21,6% в годовом выражении после 22,7% в годовом выражении", - говорится в обзоре.

Наблюдаемая динамика соответствует ожиданиям Минэкономразвития.

Темп роста ипотечного кредитования замедлился в октябре в годовом выражении до 17,1% с 18,1% "вопреки ожиданиям", отмечается в обзоре.

ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки россиян, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о необеспеченном кредите на сумму от 10 тыс. рублей. Также регулятор установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Такие меры приняты Банком России для того, чтобы не допустить "разрастания пузыря" на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

Уровень кредитных ставок

В обзоре Минэкономразвития также говорится, что нынешний уровень ставок по банковским кредитам предопределяет сохранение низкого уровня совокупного спроса и устойчивого закрепления инфляции ниже 3% в первом полугодии 2020 года.

"По оценке Минэкономразвития России, сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам предопределяет сохранение низкого уровня совокупного спроса и устойчивого закрепления инфляции ниже 3,0% в первом полугодии следующего года", - говорится в документе.

МЭР отмечает, что слабый уровень спроса находит подтверждение в том числе в динамике индекса PMI промышленности.

"С учетом продолжения тренда на снижение процентных ставок (средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях снизилась с 9,68% в сентябре до 9,4% в октябре, что является минимальным уровнем за последние два года) в следующем месяце динамика ипотечного кредитования может вернуться на траекторию августа - сентября, однако в целом останется слабой", - считают в Минэкономразвития.

Расширение совокупного кредитного предложения (до 4,0% ВВП в октябре с 3,4% ВВП в сентябре) связано с динамикой операций государственного сектора. До конца текущего года совокупное кредитное предложение может расшириться до 5% ВВП, в первую очередь за счет "непокрытых" операций Банка России, что с точки зрения влияния на инфляцию оказывает наименьший по масштабам эффект.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России по итогам 2020 года составит 3%, в 2019 году - 3,8%. Ранее глава министерства Максим Орешкин отмечал, что правительству нужно вместе с Банком России работать над тем, чтобы совокупный спрос соответствовал инфляции в 4%, чтобы инфляция была стабильной.

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