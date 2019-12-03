В Счетной палате рассказали о комплексных проблемах в лесной отрасли

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Счетная палата выявила комплексные проблемы в лесной отрасли РФ - в стране отсутствует достоверная информация об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов. Об этом сообщила Счетная палата РФ по итогам проверки за 2016-2018 годы и истекший период 2019 года. По данным ведомства, приоритеты развития лесной политики в России реализуются не в полной мере, децентрализация полномочий в лесной отрасли привела к снижению эффективности единой системы управления и контроля над лесами.

"Проверка выявила отсутствие достоверной информации об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов в стране. Данные сведения разнятся в субъектах РФ, Рослесхозе и Росстате. Эффективному планированию использования лесов мешает отсутствие актуальной информации о лесных ресурсах", - говорится в сообщении.

"Давность 85% материалов по лесоустройству превышает 10 лет. Это значит, что о состоянии лесного фонда на площади 974 млн га нет достоверной информации. Кроме того, отсутствует единая информационная база об использовании лесных ресурсов. Не организована возможность взаимодействия ЛесЕГАИС и информационных систем заинтересованных органов исполнительной власти", - пояснил аудитор Счетной палаты Михаил Мень, слова которого приводятся в сообщении.

Также он сообщил, что большинство регионов не достигают показателей исполнения переданных полномочий. "Так, в 2016 году из 11 установленных показателей выполнены только 6, или 54,5%, в 2017 году - 7 (63,6%), в 2018 году - 5 (45,5%). На постоянной основе около половины регионов не выполняют показатели по выявлению нарушений лесного законодательства и возмещения ущерба от них", - отметил Мень.

По оценкам Счетной палаты, основные причины сложившейся ситуации - неукомплектованность штата и недостаточное финансирование переданных полномочий. Еще одна проблема - различие в структуре региональных органов власти, на которые возложено управление лесным хозяйством.

Нелегальная вырубка

Счетная палата указала, что низкий уровень контроля со стороны правоохранительных органов, несоблюдение нормативов патрулирования сотрудниками лесной охраны, недостаточное урегулирование деятельности пунктов приема, хранения и отгрузки древесины, а также отсутствие достоверного учета лесоматериалов и информационного обмена между контролирующими органами привели к тому, что в стране по-прежнему остро стоит проблема нелегальной вырубки.

Кроме того, не реализовано предусмотренное Лесным кодексом право должностных лиц, осуществляющих лесную охрану, на ношение и применение служебного оружия.

"На протяжении последних 10 лет сохраняется количество случаев незаконных рубок в пределах 16-17 тыс. единиц в объеме 1,3 млн куб. м в год. Сумма нанесенного ущерба - в среднем 11-12 млрд рублей ежегодно. Почти половина объема незаконных рубок (53,2%) в 2018 году зафиксирована на территории Иркутской области - с объемом 0,6 млн куб. м и ущербом 4,4 млрд рублей", - заявил Мень.

Замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко, слова которого приводит Счетная палата, прокомментировал ситуацию: "На сегодняшний день есть ряд поручений президента и правительства. Первоочередная мера, которую мы реализуем - это исполнение поручения организовать территориальный орган Рослесхоза, который будет работать именно на территории Иркутской области в прямом подчинении Рослесхоза".

Предложения контрольного ведомства

Счетная палата предлагает предусмотреть единые подходы к определению нормативов патрулирования лесов, установить общие требования к порядку организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины.

"Также целесообразно пересмотреть нормативы заготовки древесины для собственных нужд, установить ответственность за недостоверность данных лесоустройства и рассмотреть вопрос об изменении порядка определения размера возмещения ущерба, причиненного лесам", - говорится в сообщении.

В настоящее время Счетная палата разрабатывает комплекс мер по преодолению проблем в лесной отрасли, которые будут направлены президенту России.