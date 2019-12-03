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Россия и Украина могут провести переговоры по газу 5 декабря

Как сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, это возможно, если "Газпром" и "Нафтогаз Украины" будут готовы к этому времени

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия и Украина могут провести переговоры для решения газовых вопросов 5 декабря, если "Газпром" и "Нафтогаз Украины" будут готовы. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Еще дата не оговорена, поскольку еще идет работа между компаниями", - сказал Новак.

"Если компании будут готовы к этому времени, то встречу готовы и 5-го [декабря] провести", - добавил он, комментируя предложение украинской стороны провести переговоры 5 декабря.

В понедельник министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок российского природного газа на Украину может состояться 5 декабря. По информации источников в Брюсселе, эта дата была еще в ноябре предложена Европейской комиссией, однако с тех пор официальных ее подтверждений не было.

Трехсторонние министерские консультации по газу возобновились в сентябре в Брюсселе после более чем полугодовой паузы вызванной президентскими и парламентскими выборами на Украине. Последняя министерская встреча прошла 28 октября, однако она не позволила достичь заметного прогресса. Необходимость консультаций обуславливается тем, что контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года.

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. При этом ранее в ноябре исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища, если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, начиная с 1 января 2020 года.

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Новак, Александр ВалентиновичУкраинаРоссия
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