ЕБРР даст Белоруссии кредит в €259 млн для ремонта дорог и мостов

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Белоруссии кредит на €259 млн для модернизации ключевых элементов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕБРР в Белоруссии.

"Беларусь - связующее звено между Западной Европой и Россией, Средней Азией и Китаем, Черным и Балтийским морями. Внутренняя и региональная интеграция получит мощный импульс в виде программы кредитования за счет средств ЕБРР на сумму €259 млн на расширение дорожной сети в Беларуси", - отмечается в сообщении.

Первый транш включает в себя кредит в размере €126 млн на модернизацию 12 мостов в рамках запущенной белорусскими властями комплексной программы реконструкции дорог. Второй транш на €133 млн предназначен для модернизации трассы M3 (транспортный коридор Север - Юг), соединяющей столицу страны Минск с Витебском. Эти средства будут направлены на реконструкцию 47-километрового участка трассы. Средства, выделяемые на данный проект по линии программы технического сотрудничества, предоставлены Специальным фондом акционеров ЕБРР и Италией в рамках Центрально-Европейской инициативы.

В марте 2019 года ЕБРР и Министерство транспорта Белоруссии подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий реализацию ряда инфраструктурных проектов в дорожной сфере. В рамках меморандума предусмотрена реализация проекта по реконструкции мостов на основных транспортных магистралях и участка автодороги М3.

Общая сумма инвестиций - €400 млн

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что инвестиции ЕБРР в проекты в республике могут достичь рекордной суммы в €400 млн по итогам 2019 года. Об этом он сказал во вторник на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком.

"Мы неоднократно говорили о том, что в 2018 году был рекорд - €360 млн. Предварительные оценки 2019 года показывают, что мы можем выйти на €400 млн", - отметил Румас, слова которого приводит агентство БелТА.

В отношении реализации проектов по Минской очистной станции, полигона твердых отходов в Пуховичах (Минская область) и станции обезжелезивания в Витебской области, Румас отметил, что они находятся на согласовании. "Мы ускорили работу над проектами этих нормативных актов, и в самое ближайшее время они будут внесены на рассмотрение главы государства, - сказал Румас. - Эти проекты оказались сложными в технической части, потому что они… прописывают и механизмы реализации инвестпроектов, в том числе освобождение от налогов, поэтому потребовалось больше времени на их согласование".

С начала своей деятельности в Белоруссии (1992 год) ЕБРР предоставил почти €2,7 млрд на реализацию проектов в различных отраслях экономики страны.