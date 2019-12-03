{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ЕБРР даст Белоруссии кредит в €259 млн для ремонта дорог и мостов

Средства выделят в два транша

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Белоруссии кредит на €259 млн для модернизации ключевых элементов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕБРР в Белоруссии.

"Беларусь - связующее звено между Западной Европой и Россией, Средней Азией и Китаем, Черным и Балтийским морями. Внутренняя и региональная интеграция получит мощный импульс в виде программы кредитования за счет средств ЕБРР на сумму €259 млн на расширение дорожной сети в Беларуси", - отмечается в сообщении.

Первый транш включает в себя кредит в размере €126 млн на модернизацию 12 мостов в рамках запущенной белорусскими властями комплексной программы реконструкции дорог. Второй транш на €133 млн предназначен для модернизации трассы M3 (транспортный коридор Север - Юг), соединяющей столицу страны Минск с Витебском. Эти средства будут направлены на реконструкцию 47-километрового участка трассы. Средства, выделяемые на данный проект по линии программы технического сотрудничества, предоставлены Специальным фондом акционеров ЕБРР и Италией в рамках Центрально-Европейской инициативы.

В марте 2019 года ЕБРР и Министерство транспорта Белоруссии подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий реализацию ряда инфраструктурных проектов в дорожной сфере. В рамках меморандума предусмотрена реализация проекта по реконструкции мостов на основных транспортных магистралях и участка автодороги М3.

Общая сумма инвестиций - €400 млн

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что инвестиции ЕБРР в проекты в республике могут достичь рекордной суммы в €400 млн по итогам 2019 года. Об этом он сказал во вторник на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком.

"Мы неоднократно говорили о том, что в 2018 году был рекорд - €360 млн. Предварительные оценки 2019 года показывают, что мы можем выйти на €400 млн", - отметил Румас, слова которого приводит агентство БелТА.

В отношении реализации проектов по Минской очистной станции, полигона твердых отходов в Пуховичах (Минская область) и станции обезжелезивания в Витебской области, Румас отметил, что они находятся на согласовании. "Мы ускорили работу над проектами этих нормативных актов, и в самое ближайшее время они будут внесены на рассмотрение главы государства, - сказал Румас. - Эти проекты оказались сложными в технической части, потому что они… прописывают и механизмы реализации инвестпроектов, в том числе освобождение от налогов, поэтому потребовалось больше времени на их согласование".

С начала своей деятельности в Белоруссии (1992 год) ЕБРР предоставил почти €2,7 млрд на реализацию проектов в различных отраслях экономики страны.

Теги
Белоруссия
Реклама на ТАСС
Депутаты Севастополя приняли бюджет города на 2020 год
Перед вторым чтением в документ внесли несколько значимых корректировок, увеличив, в частности, финансирование социальной сферы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС