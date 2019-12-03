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Пожар в ангаре в Петербурге не повлиял на работоспособность контейнерного терминала

В компании "Логистика-терминал" заявили, что погрузка и выгрузка на терминале возобновится сразу после получения разрешения от уполномоченных органов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Терминал компании "Логистика-терминал" (входит в "Трансконтейнер") на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, где горит ангар на площади 12 тыс. кв. м, работоспособен. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании "Трансконтейнер".

Производственная деятельность на терминале приостановлена в связи с работой пожарной техники. "Пожар, произошедший ночью 3 декабря в ангаре, расположенном на территории контейнерного терминала в Шушарах, был ограничен складом № 1, другие инфраструктурные объекты на терминале не пострадали. Контейнерный терминал полностью работоспособен. Человеческих жертв нет. В компании будут тщательно проанализированы причины ЧС на территории "Логистики-терминал" и приняты все необходимые меры для обеспечения стабильной и безопасной работы на всех производственных мощностях компании", - говорится в сообщении.

По данным компании, задымление на временном складе № 1 было обнаружено водителем ричстакера 3 декабря 02:05 мск, который сообщил о происшествии спасателям. Склад оборудован системой пожаротушения, которая, по предварительным данным, немедленно активизировалась. Склад, на котором хранился легковоспламеняющийся груз - около 4 тыс. тонн каучука и около 1 тыс. тонн фанеры, полностью сгорел. Причины возгорания уточнят по итогам расследования.

Как только будет получено разрешение от уполномоченных органов, погрузка и выгрузка на терминале возобновится, добавили в компании. Сигнал о возгорании в ангаре поступил в 02:13 мск, площадь пожара составила 12 тыс. кв. м. Пожар локализован, к тушению привлечены 220 спасателей, 49 единиц техники. Ангар полностью рухнул.

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