"КамАЗ" начал тестирование беспилотного грузовика "Одиссей" на территории завода

"На заводской территории "КамАЗа" начались первые тестовые заезды беспилотного автомобиля "КамАЗ-4308". Грузовик без водителя будет осваивать логистику поставок кабин с прессово-рамного завода на автомобильный", - говорится в сообщении.

ТАСС, 3 декабря. На территории завода "КамАЗ" началось тестирование беспилотного грузовика, который будет перевозить комплектующие для собираемых машин. Проект получил название "Одиссей", сообщили в пресс-службе "КамАЗа".

Как пояснили в компании, "Одиссей" оснащен четырьмя типами сенсоров - видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами, - а также несколькими системами связи: промышленным Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном на случай, если заглушены другие каналы связи, то есть экстренным каналом.

"Беспилотный грузовик, который начал работать на площадке предприятия, отличается высокой точностью - погрешность навигации не превышает 3-5 см. Запуск проекта - это значимое событие не только для российского автомобилестроения, но и для промышленности в целом. Это может стать первым шагом к роботизации промышленной техники, в том числе работающей в экстремальных условиях - например, на шахтах, в карьерах и на крайнем Севере", - сказал генеральный директор госкорпорации "Ростех", председатель совета директоров "КамАЗа" Сергей Чемезов.

В сообщении компании указывается, что в перспективе такие беспилотные грузовики могут применяться на любых производствах, где требуются челночные перевозки по заданным маршрутам. В настоящее время компания также работает над созданием беспилотного карьерного самосвала для перевозки угля и грунта.

"Выход беспилотников на дороги общего пользования - революционная ситуация как в сознании людей, так и в нормативной базе", - сказал гендиректор "Камаза" Сергей Когогин. - Разработка нормативной базы для использования беспилотников во всем мире потребует времени, и это точно не произойдет в 2020-2021 годах. При этом на закрытых территориях люди могут принять на себя ответственность по эксплуатации беспилотного транспорта".

О компании

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами компании являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).