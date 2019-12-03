{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России

В Германии заявили, что экономические санкции в определенной степени потеряли значение

При этом, по оценке экспертов, деловой климат в России "остается по-прежнему неблагоприятным"

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Экономические санкции Запада против России в определенной степени потеряли свое значение для компаний, которые ведут бизнес в РФ. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Германо-российской промышленной палаты (AHK) и Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ, OAOEV).

По оценке экспертов, деловой климат в России "остается по-прежнему неблагоприятным". В ходе проведенного среди 112 немецких компаний опроса выяснилось, что большинство фирм назвало главными препятствиями деятельности в России бюрократию и слабое развитие конъюнктуры, а также "протекционистские барьеры".

"Экономические санкции, напротив, несколько потеряли значение", - говорится в докладе.

Созданный в октябре 1952 года ВКНЭ представляет интересы германской экономики в государствах Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединял более 200 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.

23 марта 2018 года в Берлине члены "Восточного комитета германской экономики" и другой организации - "Восточноевропейского объединения германской экономики" - единогласно проголосовали за слияние в одну региональную инициативу под общим названием "Восточный комитет германской экономики".

Теги
ГерманияСанкции в отношении России
Реклама на ТАСС
В РСПП считают, что бороться с интернет-пиратами в РФ нужно на основе "белых списков"
Речь идет о реестре лицензированных правообладателями сайтов и сервисов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС