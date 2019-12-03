В Германии заявили, что экономические санкции в определенной степени потеряли значение

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Экономические санкции Запада против России в определенной степени потеряли свое значение для компаний, которые ведут бизнес в РФ. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Германо-российской промышленной палаты (AHK) и Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ, OAOEV).

По оценке экспертов, деловой климат в России "остается по-прежнему неблагоприятным". В ходе проведенного среди 112 немецких компаний опроса выяснилось, что большинство фирм назвало главными препятствиями деятельности в России бюрократию и слабое развитие конъюнктуры, а также "протекционистские барьеры".

"Экономические санкции, напротив, несколько потеряли значение", - говорится в докладе.

Созданный в октябре 1952 года ВКНЭ представляет интересы германской экономики в государствах Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединял более 200 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.

23 марта 2018 года в Берлине члены "Восточного комитета германской экономики" и другой организации - "Восточноевропейского объединения германской экономики" - единогласно проголосовали за слияние в одну региональную инициативу под общим названием "Восточный комитет германской экономики".