Расходы бюджета Чукотки на реализацию нацпроектов в 2020 году составят 27,6 млрд рублей

ТАСС, 3 декабря. Сумма расходов окружного бюджета на реализацию национальных проектов в Чукотском автономном округе в 2020 году составит 27,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам принятия бюджета Чукотки депутатами.

"На 2020 год бюджетом предусмотрены доходы в размере 40,9 млрд рублей, расходы - 40,3 млрд рублей. Без учета средств федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов расходная часть бюджета на 2020 год составит 27,6 млрд рублей. Структура бюджета сохранит социальную направленность. Все социальные выплаты гражданам, подлежащие индексации, предусмотрены с ростом в 3%", - говорится в сообщении. Профицит бюджета в следующем году составит 625,3 млн рублей.

Также на 2020 год документом предусмотрено увеличение фондов оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы в среднем на 7%, общий объем дополнительных расходов на эти цели составит 665 млн рублей. На 2021 год доходы бюджета запланированы в размере 38,9 млрд рублей, расходы - 27 млрд рублей, а на 2022 год доходы планируются на уровне 35,2 млрд рублей, расходы - 33,4 млрд рублей. Профицит в 2021 и 2022 годах составит 1,9 млрд рублей ежегодно.

Бюджетом предусмотрено финансирование трех крупных инвестиционных проектов: строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь, строительство объектов "Энергоисточник в городе Билибино с внеплощадочной инфраструктурой" и "ВЛ 220 кВ Омсукчан - ПП - Песчанка". Финансирование проектов энергетики будет полностью обеспечено за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

По информации пресс-службы Думы Чукотского автономного округа, наибольший удельный вес расходов бюджета приходится на национальную экономику и ЖКХ. Расходы на социальный блок в 2020 году составят 31,3%.

Поправки в бюджет округа 2019 года последний раз вносились в октябре. Тогда доходная часть была увеличена более чем на 5,5 млрд рублей. Общие цифры составили 52,8 млрд рублей по доходам и 53,5 млрд рублей в расходной части. Дефицит бюджета был снижен до 626,9 млн рублей.