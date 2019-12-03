Mail.ru Group надеется, что закон о хранении данных будут применять ко всем игрокам рынка

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Компания Mail.ru Group выразила надежду, что применение закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ не будет дискриминировать отечественные компании и распространится на всех игроков рынка. Сам холдинг уже давно хранит данные пользователей в РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Легко ли забрать у банка свои персональные данные? А узнать, как их хранят?

Эксперимент. Легко ли забрать у банка свои персональные данные? А узнать, как их хранят?

В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит многомиллионные штрафы за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян.

"Mail.ru Group работает в полном соответствии с законодательством и давно хранит данные российских пользователей только в России. Надеемся, что применение закона будет одинаково распространяться на всех игроков рынка и не станет дискриминировать отечественные компании", - отметили в компании.

В пресс-службе другого российского IT-гиганта - "Яндекса" - на просьбу ТАСС прокомментировать подписанный закон заявили, что "компания работает в полном соответствии с законодательством РФ".

На запрос ТАСС представители Google и Facebook пока не ответили.

Согласно закону, кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется нормой, согласно которой вводятся штрафные санкции для операторов, не выполнивших при сборе персональных данных россиян, в том числе через интернет, предусмотренное законом требование о систематизации и хранении информации в базах данных исключительно на территории РФ, то есть использовавших хранилища за рубежом. За такое правонарушение устанавливаются штрафы для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 6 млн рублей.

В случае повторного нарушения штрафы увеличатся. Для граждан они составят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц - от 6 млн до 18 млн рублей. Кроме того, устанавливается наказание за повторное неисполнение оператором требования, согласно которому он должен уведомить федеральные органы о запуске новых программ для приема и обработки данных. Это правонарушение повлечет за собой штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических - от 500 тыс. до 1 млн рублей.