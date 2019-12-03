Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил "шокирующие прогнозы" на 2020 год

В банке также ожидают, что Россия окажется в выигрыше как крупнейший в мире поставщик палладия, используемого в автомобилях для улучшения качества воздуха. Росту будут способствовать триумфальный приход демократов в Белый дом и ужесточение норм выбросов в Индии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Датский Saxo Bank ожидает от 2020 года победы демократов на выборах в США, возвращения стоимости нефти марки Brent к $90 за баррель и выхода Венгрии из Евросоюза. Такие предположения содержатся в неофициальном прогнозе банка "Шокирующие предсказания", опубликованном во вторник. В прошлом году в банке прогнозировали покупку Tesla компанией Apple, увольнение главы Федеральной резервной системы США, введение всемирного транспортного налога и разрушительные солнечные бури. Brent по $90 В 2020 году ОПЕК и Россия, наблюдая замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, объявят о новом серьезном сокращении собственной добычи, ожидают в Saxo Bank. Одновременно следующий этап IPO Saudi Aramco обеспечит желаемую оценку компании для инвесторов за пределами Саудовской Аравии. Рынок нефти будет захвачен врасплох, и стоимость барреля нефти марки Brent вернется к $90 за баррель, предсказывают в банке. При этом цена акций "Роснефти" взлетит на 50%.

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Мировая "зеленая энергетика" в следующем году будет страдать из-за низкой рентабельной инвестиций, но внимание к климатической политике повысит долгосрочный интерес к электромобилям и средствам контроля автомобильных выхлопных газов, предполагают в Saxo. "Россия окажется в выигрыше как крупнейший в мире поставщик палладия, используемого в автомобилях для улучшения качества воздуха. В 2019 году палладий был одним из самых быстрорастущих сырьевых товаров, и это продолжится в 2020 году. Росту будут способствовать триумфальный приход демократов в Белый дом и ужесточение норм выбросов в Индии", - считают в банке. Кроме того, аккумуляторные батареи для электротранспорта будут переводить с кобальта на никель, и спрос на последний в 2020 год позволит акциям российского "Норникеля" вырасти на 50%, прогнозируют эксперты Saxo. Чистая победа демократов в США "Победу [Дональда] Трампа в 2016 году обеспечили пожилые белые избиратели, а их доля в населении уменьшается: сейчас в США самым многочисленным поколением являются люди от 20 до 40 лет, настроенные гораздо более либерально", - отмечают в датском банке.

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