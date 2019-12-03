Справороссы предлагают проиндексировать страховые выплаты вкладчикам на уровне инфляции

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" внесет в Госдуму законопроект об увеличении страховых выплат банковским вкладчикам на уровне инфляции. Об этом во вторник журналистам сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.

Сейчас максимальный размер возмещения по вкладам в одном банке составляет 1,4 млн рублей.

"Эта норма была введена еще в 2014 году. Инфляция растет. И мы предлагаем хотя бы на уровне инфляции увеличить [сумму выплат]. Пускай эти выплаты будут равны 1,78 млн рублей", - сказал Миронов.

1 декабря стало известно, что кабмин РФ поддержал еще одну инициативу эсеров, касающуюся повышения предельного уровня компенсации по банковским вкладам для граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, с 1,4 млн до 10 млн рублей.