Минпромторг в 2020 году планирует внести в кабмин стратегию развития торговли России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает внести в правительство проект стратегии развития торговли в РФ до 2025 года в первом квартале 2020 года. Об этом замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил на общероссийском форуме "Малый и средний ретейл в России".

"Мы разработали стратегию развития торговли Российской Федерации до 2025 года, которая предполагает поступить в распоряжение правительства, но уже в новом году <...> Торговые вопросы вызывают очень много дискуссий, суждений, эмоций. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше пожеланий предпринимательского сообщества было учтено в разработке этой стратегии. Так или иначе, я думаю, что в первом квартале мы все-таки внесем проект в правительство и утвердим", - сказал он.

Евтухов также сообщил, что в России планируется активно развивать формат русских ярмарок, направленный на продвижение малых форм торговли и некрупных сельхозпроизводителей. "Есть компания, которая намерена активно развивать этот формат и подписала договоры с 50 регионами <...> Предусмотрены достаточно большие инвестиции", - сказал чиновник.

Действующая редакция стратегии развития торговли распространяется на период до 2020 года. Летом Минпромторг РФ опубликовал на общественное обсуждение проект стратегии развития торговли до 2025 года. Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, впервые в документе представлена концепция оптовых продовольственных рынков. Также в стратегии уделено внимание развитию всех актуальных для российского потребителя торговых форматов и вводятся понятия семейного и этнического торгового бизнеса.