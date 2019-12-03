{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: почти 90% германских фирм в России поддерживают "Северный поток - 2"

При этом 72% фирм выступили за поставки газа по двум маршрутам - и по "Северному потоку - 2", и транзитом через территорию Украины

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Почти 90% действующих в России германских компаний поддерживают строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник в Берлине данные опроса, проведенного в текущем году Германо-российской промышленной палатой (AHK) и Восточным комитетом немецкой экономики (OAOEV) среди 112 компаний ФРГ.

Исследование показало, что 72% фирм выступили за поставки газа по двум маршрутам - и по "Северному потоку - 2", и транзитом через территорию Украины. Не менее 15% высказались за запуск "Северного потока - 2" без сохранения транзита через Украину. Еще 10% затруднились с ответом, 3% выступили против газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря.

"В свете сокращения добычи газа в ЕС и выхода из угольной и атомной энергетики в Германии мы нуждаемся во всех вариантах импорта [газа]", - заявил на презентации результатов опроса председатель Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ, OAOEV) Михаэль Хармс. "Любой дополнительный маршрут обеспечивает надежное и выгодное с точки зрения стоимость энергоснабжение", - констатировал он.

"В этой связи мы надеемся, что трехсторонние газовые переговоры между ЕС, Россией и Украиной до конца года приведут к заключению нового долгосрочного соглашения о транзите", - отметил Хармс.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (в частности, Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Последней из этих стран разрешение на строительство газопровода выдала Дания, согласовав маршрут, при котором газопровод огибает остров Борнхольм с юго-востока.

Теги
УкраинаГерманияРоссия
Реклама на ТАСС
Эксперты выяснили, во сколько обойдется новогодний стол россиянам
Россияне потратят около 10 тысяч рублей, говорится в исследовании компании Nielsen
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС