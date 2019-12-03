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Песков: закон о предустановке российского ПО на гаджеты не направлен на отгораживание РФ

Представитель Кремля уточнил, что это связано с антимонопольными вопросами

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Принятие закона о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российского потребителя, связано с антимонопольными вопросами. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он подчеркнул, данный закон не преследует цель "отгораживаться". "Это не тождественно слову "отгораживаться", это тождественно словам "антимонопольная деятельность", что практикуется широко во всем мире. Именно с такого угла это следует рассматривать", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что и в интернете "Россия ни от кого не отгораживалась". "В интернете невозможно отгородиться, у нас нет такой задачи и нет такого намерения. Россия остается в этом плане абсолютно открытой", - подчеркнул представитель Кремля.

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