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Путин встретится 6 декабря с представителями бизнеса Германии

Путин встретится 6 декабря с представителями бизнеса Германии - Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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