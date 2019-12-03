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Росатом приобретает неконтрольную долю в головной компании группы "Дело"

В госкорпорации заявили о намерении совместно развивать логистический бизнес, в том числе через Севморпуть

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" завершает юридическое оформление сделки по приобретению неконтрольной доли в уставном капитале "Управляющей компании "Дело" Сергея Шишкарева, говорится в сообщении Росатома.

 

Росатом и группа компаний "Дело" планируют совместно развивать логистический бизнес на базе имеющихся активов, осуществлять мультимодальные и транзитные перевозки, в том числе через Северный морской путь.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что речь идет о приобретении 30% акций головной компании группы "Дело".

Ранее "Дело" выиграло аукцион по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера" - оператора контейнерных интермодальных перевозок. Стартовая цена составила 36,2 млрд руб., "Дело" предложило за пакет акций 60,3 млрд руб. - в 1,7 раза больше. Росатом в 2018 году получил функции единого инфраструктурного оператора Северного морского пути.

Группа компаний "Дело" - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, который управляет портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах. В структуру группы входят стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный оператор контейнерных грузов "Рускон" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.

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