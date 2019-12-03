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Список моногородов России планируется пересмотреть осенью 2020 года

Эту работу проведет Минэкономразвития

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Пересмотр списка российских моногородов планируется провести осенью 2020 года, сообщила во вторник журналистам глава фонда "Моногорода.РФ" Ирина Макиева на Международном форуме добровольцев, который проходит в Сочи 2-5 декабря.

В фонде ТАСС сообщали ранее, что список моногородов России, куда входит 321 муниципалитет, не планируют существенно сокращать в ближайшее время.

"В проекте новой программы предусмотрен пересмотр списка моногородов. Запланирован он на осень 2020 года, делать это будет Министерство экономического развития", - сказала Макиева.

По ее словам, чтобы определить, увеличится или уменьшится список моногородов, необходимо "просканировать" всю ситуацию с моногородами, которые поддерживал фонд. "Некоторые моногорода уже стали настолько устойчивыми, что мы можем их называть такими менторами, наставниками, и мы программу менторства такую запустили", - пояснила она.

Как сообщала Макиева, программа развития моногородов войдет в государственную программу по инновационной экономике, разрабатываемую Минэкономразвития РФ. Вице-премьер Виталий Мутко поручил до конца года внести новую программу в правительство.

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