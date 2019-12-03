Минсельхоз Удмуртии оценил ущерб от массовой гибели пчел летом в 1,5 млн рублей

ИЖЕВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Ущерб от массовой гибели пчел летом в Удмуртии оценили в 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в Минсельхозе региона.

"Не больше десяти тех [пасечников], кто смог официально зафиксировать гибель пчелосемей, совместно с ветеринарными специалистами. Мы оценили ущерб в полтора миллиона рублей", - сказали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что окажут поддержку пасечникам, однако они должны иметь ветеринарный паспорт, который содержит данные с характеристиками пасеки: ветеринарно-санитарное состояние, эпизоотическая обстановка, данные лабораторных исследований, результаты проведенных лечебно-профилактических мероприятий.

Для того, чтобы аналогичные ситуации не повторялись в дальнейшем, Минсельхоз региона намерен заняться разъяснительной работой с владельцами пасек и сельхозпредприятиями, которые используют ядохимикаты при обработке полей. Улучшению ситуации также должна способствовать новая электронная карта земель сельхозназначения, которую разрабатывают в республике, на ней также будут отмечены пасеки.

В конце июня - начале июля гибель пчел зафиксировали в нескольких районах республики. По данным министерства, погибло около 200 пчелосемей - это менее 1% от всего количества пчелосемей в Удмуртии. В связи с несвоевременным уведомлением владельцев пасек об обработке посевов ядохимикатами несколько сельхозпроизводителей были оштрафованы.

По данным Национального союза пчеловодов России, массовая гибель пчел была зафиксирована с конца мая в 30 регионах России, в том числе в центре и на юге, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. По предварительным подсчетам, погибло более 80 тыс. пчелиных семей. В ряде регионов власти компенсировали часть потерь пчеловодам, первой стала Курская область.