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Бюджет судебной системы России за 20 лет вырос почти в 30 раз

В 2020 году на судебную систему выделят 219 млрд рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Бюджет судебной системы РФ увеличился за последние 20 лет почти в 30 раз. Об этом сообщил генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев на пленарном заседании Совета судей РФ.

"Предусмотренный на 2020 год объем финансирования судов и системы Судебного департамента более чем в два раза превышает расходы на 2010 год и почти в 29 раз больше объема финансирования в 2000 году", - сказал Александр Гусев.

По его словам, в ходе уточнения параметров финансирования судебной системы на 2020 год оно предполагается в размере 219 млрд руб., на 2021 год - 223 млрд руб., на 2022 год - 230 млрд руб. Глава Судебного департамента напомнил, что в 2019 году первоначально планировалось финансирование в размере 200,5 млрд руб., но с учетом в том числе создания новых кассационных и апелляционных судов этот размер был увеличен до 230,7 млрд руб.

В 2020 году завершается исполнение федеральной целевой программы "Развитие судебной системы на 2013-2020 годы". В этом году финансирование по ней составило 9,2 млрд рублей. По словам Гусева, прорабатывается вопрос о ее продлении до 2024 года.

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