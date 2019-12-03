Минкавказ: темпы роста экономики необходимо увеличивать на Северном Кавказе

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 3 декабря. / ТАСС/. Темпы роста экономики регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) необходимо увеличивать, чтобы соотнести их с высокими демографическими показателями. Такое мнение высказала во вторник замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"Если бы в СКФО плотность населения была такой же, как в среднем по России, то у нас был бы [ВРП] 607 тыс. рублей на душу населения, то есть это говорит о том, что концентрация предприятий на Северном Кавказе в принципе высокая. Но вот эта особенность, что у нас социальная нагрузка гораздо выше, показывает, что этого пока недостаточно", - сказала она во время круглого стола в рамках бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ".

По данным министерства, валовой региональный продукт на Северном Кавказе составляет 190 тыс. рублей на душу населения при среднероссийском показателе 510 тыс. рублей. "Мы понимаем, что на Северном Кавказе самая высокая плотность населения. Нельзя сказать, что этом минус, <...> но у нас очень много людей разного возраста, в том числе детей и пожилых людей", - отметила замминистра.

По ее словам, высокие демографические показатели влекут за собой экономические вызовы, но могут и стать преимуществом. "Стоит большой вопрос и вызов - как определить структуру производства, приоритетные отрасли, чтобы они давали максимальную отдачу для экономики и повышали самообеспеченность регионов, <...> как превратить высокие демографические показатели в конкурентное преимущество", - сказала Рухуллаева.

По данным министерства, плотность населения на Северном Кавказе составляет 85 человек на 1 кв. км, что является самым высоким показателем в России. Плотность населения в среднем по стране составляет 18 человек на 1 кв. км.

О форуме

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3 и 4 декабря, в мероприятиях форума участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, а также экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС, мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".