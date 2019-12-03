Минпромторг предлагает отказаться от обособленной выкладки российских вин

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ подготовил и направил в Минфин предложение отказаться от обязательного выделения на полках российских вин, соответствующие положения содержатся в законопроекте о виноградарстве и виноделии. Об этом журналистам сообщил директор департамента развития внутренней торговли Никита Кузнецов.

"Да, мы подготовили. Мы дали предложение ко второму чтению, чтобы устранили обязательность норм о выкладке, что должна быть обособлена выкладка вин, причем по категориям и так далее", - сказал он.

Минпромторг концептуально поддерживает продвижение российских вин, отметил Кузнецов. При этом в ведомстве полагают, что "поддерживать надо в целом по категории, чтобы в целом видно лучше продавалось". "Будет в целом продаваться лучше вино, будет лучше продаваться отечественное вино, - добавил он.

По словам Кузнецова, крупные торговые сети, имеющие достаточное пространство, итак обособляют выкладку российских вин, при это небольшие торговые точки не имеют такой возможности. "Второе, зачем потребителю лишняя информация? Если мы будем грузить потребителя лишней информацией - на этой полке вино такое же, на этой такое, - мы понимаем, что излишняя информация, не влекущая для потребителя пользы с выделением, что это лучше, а это хуже, влечёт за собой снижение продаж в целом по категории. Мы сейчас анализируем результаты раздельной выкладки молочной продукции, у нас есть сигналы от торговых сетей, мы позже представим, уже есть опасения, что продажи в целом по категории могут упасть", - пояснил он.

Глава департамента также указал, что нет ясности с проведением акций по винам в магазинах.

"Масса вещей, которые приведут к тому, мы боимся, что упадут продажи, но не это же является целью законопроекта. Поэтому мы предложили этот вопрос исключить", - заключил он.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), членами которой являются 25 крупнейших компаний России, ТАСС высказывали опасение, что привилегированное размещение российских вин в магазинах создаст сложности для малого и среднего бизнеса, а также может негативно сказаться на их продаже. По словам экспертов, принятие законопроекта о виноградарстве и виноделии в нынешней редакции может привести к сокращению продаж российских вин на 10-15%.

О законопроекте

Госдума 19 ноября приняла в первом чтении законопроект, призванный установить единое правовое поле в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Документ, в частности, регламентирует правила производства винодельческой продукции и особые требования к сырью и материалам, вводит специальные критерии признания такой продукции фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной и так далее.