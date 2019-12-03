Крым не подал ни одной заявки на участие в госпрограмме по развитию моногородов

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Республика Крым не подала ни одной заявки на участие в новой госпрограмме по развитию моногородов. Об этом в рамках Международного форума волонтеров в Сочи рассказала журналистам во вторник генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Программа развития моногородов войдет в государственную программу по инновационной экономике, разрабатываемую Минэкономразвития РФ. Вице-премьер Виталий Мутко поручил до конца года внести новую программу в правительство.

"Продукт [поддержки] под 0% годовых свежий, новый, запущен только в этом году, мы до сегодняшнего момента не получили ни одной заявки из крымских моногородов, поэтому я и хотела как раз привлечь тех, кто живет здесь, в Крыму, для того, чтобы вот эту просветительскую работу можно было обеспечить как можно больше на территории и Армянска, и Красноперекопска", - сказала Макиева.

По ее словам, поддержка программы подразумевает финансирование строительства инженерной инфраструктуры и выдачу предпринимателям льготного займа. С целью начать "просветительскую работу" на территории моногородов Крыма представителям региона предложили специальную стажировку.

"Сегодня одну девушку из Крыма я пригласила постажироваться в Фонд развития моногородов. Я думаю, что мы общими усилиями с ребятами из Крыма сможем пространства интересные в таких городах сделать", - сказала Макиева.

О форуме

Международный форум добровольцев проходит со 2 по 5 декабря в Сочи. Мероприятие приурочено к Национальному и Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря, в этом году свой пятилетний юбилей отмечают Всероссийский форум добровольцев, который впервые состоялся именно в Сочи, а также XXII зимние Олимпийские игры. В мероприятии принимают участие более 7 тыс. волонтеров из 80 стран мира, среди которых лидеры добровольческих объединений, руководители волонтерских проектов и представители некоммерческих организаций и благотворительных фондов. С 2019 года Форум является частью Федерального проекта "Социальная активность" Национального проекта "Образование" и подводит итоги проделанной работы по развитию волонтерства и вовлечению граждан Российской Федерации в добровольческую деятельность.