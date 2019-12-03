Тестирование беспилотных авто еще в девяти регионах России начнется в ближайшее время

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число регионов, где будут проходить эксперименты по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, в ближайшее время увеличат до 11. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

"В ближайшее время география эксперимента (по тестированию беспилотных авто -- прим. ТАСС) будет расширена: высокоавтоматизированные транспортные средства также планируется допустить к движению на автомобильных дорогах Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областей, Республики Чувашия и Краснодарского края", - сообщили в министерстве.

Сейчас эксперимент проходит на территории Москвы и Татарстана. В июне "Яндекс" вывел на дороги Москвы первые пять беспилотников, в середине августа компания сертифицирована и начала тестировать в Москве еще 30 новых беспилотных автомобилей. В общей сложности до конца 2019 года. "Яндекс" планирует вывести на дороги общего пользования более сотни беспилотных автомобилей. Все беспилотники четвертого уровня автономности (предполагает высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя и участие водителя не требуется, за исключением особых обстоятельств).

Ранее с инициативой расширить число регионов для эксперимента тестирования беспилотных авто на дорогах выступили Минпромторг РФ и НТИ "Автонет". В министерстве отмечали, что расширение территории проведения эксперимента направлено на создание благоприятных условий для совершенствования технологий автономного вождения разработчиками беспилотных автомобилей.

Правила движения беспилотного транспорта



Как отметили в Минтрансе, министерство ранее разработало и представило на глобальном форуме по безопасности дорожного движения (WP1) комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН изменения в конвенцию о дорожном движении 1968 г. "Изменения направлены на обеспечение движения высокоавтоматизированных транспортных средств по дорогам общего пользования", - пояснили ТАСС в пресс-службе. На площадке WP1 также была принята резолюция, содержащая перечень рекомендаций для государств, разрабатывающих и тестирующих технологии беспилотного управления транспортными средствами.

"Минтранс совместно с заинтересованными органами власти и организациями проводит планомерную работу по созданию условий для развития, а также безопасной и эффективной интеграции высокоавтоматизированного и беспилотного транспорта в транспортный комплекс РФ", - отметили в пресс-службе.

Ранее Минтранс и Минпромторг РФ подготовили совместный проект концепции обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября заявил о необходимости разработать правила для работы беспилотного транспорта в городах РФ.

Об эксперименте

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 г. подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года.

Акимов также сообщал, что сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то есть после марта 2022 года.