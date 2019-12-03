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ЕС может подать апелляцию на отчет ВТО по субсидиям Airbus

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) может подать апелляцию на решение арбитража Всемирной торговой организации (ВТО) отклонить иск сообщества по поводу размера пошлин, которыми Соединенные Штаты могут обложить товары и услуги ЕС в связи с нарушением правил при субсидировании авиастроительной корпорации Airbus. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) по вопросам торговли Даниэль Росарио.

"Мы принимаем к сведению отчет по Airbus. Мы считаем, что арбитраж сделал ряд серьезных ошибок [в отчете], и Еврокомиссия рассмотрит следующие шаги, чтобы, в частности, прийти к возможной подаче апелляции", - сказал он.

 

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