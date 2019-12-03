Unicredit объявил о планах сокращения персонала

РИМ, 3 декабря. /ТАСС/. Крупнейший итальянский банк Unicredit объявил о планах сократить 8 тыс. сотрудников и закрыть 500 филиалов. Такие меры, предпринимаемые в целях экономии, предусмотрены на период с 2020 по 2023 год, говорится в заявлении финансового института, распространенном во вторник.

Как в нем указывается, закрытие 500 филиалов необходимо для оптимизации работы. Такие сокращения коснутся в основном Италии, где будет сокращено 12% всего персонала, а также Германии и Австрии. При этом в указанный период не планируется операций по крупным банковским слияниям.

По данным профсоюзов, 5,5 тыс. сотрудников банка будут сокращены в Италии. Всего в Unicredit, который представлен в том числе в России, работают 84,6 тыс. человек, из них 60 тыс. в странах Западной Европы (38 тыс. - в Италии). Из 2,870 тыс. филиалов 2,4 тыс. находятся в Италии, и из них планируется закрыть 450, указывают источники в профсоюзах.

Как отметило Rai Radio 1 во вторник, в предыдущие годы банк уже прибегал к сокращениям, упразднив около 25 тыс. рабочих мест.