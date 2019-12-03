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Правительство Украины решило привлечь более $683 млн займов из-за провала приватизации

В госбюджете на 2019 год предусматривалось, что поступления от приватизации составят $712,5 млн, однако за 10 месяцев приватизация принесла лишь $17,2 млн

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины решил заимствовать более $683 млн, чтобы обеспечить доходы государственного бюджеты страны на 2019 год из-за провала приватизации. Об этом сказано в распоряжении правительства от 27 ноября.

"Увеличить объем источников финансирования общего фонда госбюджета по коду классификации "Заимствования" на сумму 16,4 млрд гривен в связи с уменьшением объема источников финансирования по коду "Поступление от приватизации государственного имущества", - сказано в документе.

В госбюджете Украины на текущий год предусматривалось, что поступления от приватизации составят 17,1 млрд гривен ($712,5 млн), однако за 10 месяцев приватизация принесла лишь 413,5 млн гривен (более $17,2 млн). В 2020 году доходы от реализации государственного имущества запланированы в размере 12 млрд гривен ($500 млн).

Теги
Украина
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