Правительство Украины решило привлечь более $683 млн займов из-за провала приватизации

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины решил заимствовать более $683 млн, чтобы обеспечить доходы государственного бюджеты страны на 2019 год из-за провала приватизации. Об этом сказано в распоряжении правительства от 27 ноября.

"Увеличить объем источников финансирования общего фонда госбюджета по коду классификации "Заимствования" на сумму 16,4 млрд гривен в связи с уменьшением объема источников финансирования по коду "Поступление от приватизации государственного имущества", - сказано в документе.

В госбюджете Украины на текущий год предусматривалось, что поступления от приватизации составят 17,1 млрд гривен ($712,5 млн), однако за 10 месяцев приватизация принесла лишь 413,5 млн гривен (более $17,2 млн). В 2020 году доходы от реализации государственного имущества запланированы в размере 12 млрд гривен ($500 млн).