"РЖД Интернешнл" проконсультирует Улан-Баторскую ж/д при строительстве линии в Монголии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания "Российских железных дорог") окажет Улан-Баторской железной дороге услуги технического консалтинга при строительстве железнодорожной линии Таван-Толгой - Зуунбаян. Соответствующее соглашение стороны заключили в рамках встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Как отмечается в пресс-релизе "РЖД Интернешнл", компания будет оказывать консультации УБЖД совместно с одним из российских проектных институтов. Срок реализации договора составит 12 месяцев.

"Мы рассматриваем данный проект как начало долгосрочного сотрудничества по развитию железнодорожной инфраструктуры Монголии. "РЖД Интернешнл" готово предложить монгольским партнерам современные технологии ремонта и строительства объектов инфраструктуры, позволяющие повысить качество и эффективность строительных работ, а также повысить пропускную способность железной дороги с обеспечением безопасности движения железнодорожного транспорта", - отметил исполняющий обязанности генерального директора "РЖД Интернешнл" Сергей Столяров, слова которого приводятся в сообщении компании.

Таван-Толгой - одно из крупнейших в мире угольных месторождений. Его запасы оцениваются в 7,4 млрд т. Линия, которая свяжет месторождение с железнодорожной сетью страны, будет иметь протяженность более 400 км.

"Улан-Баторская железная дорога" - совместное монголо-российское предприятие, которое обслуживает железнодорожную инфраструктуру Монголии, осуществляет пассажирские и грузовые перевозки по территории страны.

"РЖД Интернешнл" реализует зарубежные проекты в сфере строительства и проектирования железнодорожной инфраструктуры. Компания сотрудничает с Индией, Сербией, Словенией, Ираном и другими странами.

В новость внесены изменения (15:27 мск) - добавлен комментарий "РЖД Интернешнл".