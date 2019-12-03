ЦБ рассмотрит допуск страховщиков к управлению пенсионными накоплениями

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. ЦБ может допустить страховщиков и управляющие компании к управлению пенсионными накоплениями, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов в кулуарах "РЕПО-форума", организованного Национальной финансовой ассоциацией.

"Сначала мы проводим общественное обсуждение до конца года по гарантированному пенсионному плану, по итогам обсуждения будет принято какое-то решение о его имплементации или не имплементации. После этого уже у нас по плану обсуждение участия страховых компаний и доверительных управляющих в пенсионных накоплениях", - сказал Швецов.

Он уточнил, что ЦБ готов обсудить участие страховых и управляющих компаний в управлении пенсионными накоплениями только после внедрения системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Новую систему пенсионных накоплений разработали Минфин и ЦБ. Она предполагает, что россияне могут зарегистрироваться к системе через работодателя или самостоятельно. Кроме того, у них будет право менять размер отчислений и приостанавливать их на срок до пяти лет.