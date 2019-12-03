{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ рассмотрит допуск страховщиков к управлению пенсионными накоплениями

Первый зампред Банка России Сергей Швецов уточнил, что эту инициативу можно будет обсуждать только после внедрения системы гарантированного пенсионного плана

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. ЦБ может допустить страховщиков и управляющие компании к управлению пенсионными накоплениями, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов в кулуарах "РЕПО-форума", организованного Национальной финансовой ассоциацией.

На эту тему
Что будет с вашей пенсией?

"Сначала мы проводим общественное обсуждение до конца года по гарантированному пенсионному плану, по итогам обсуждения будет принято какое-то решение о его имплементации или не имплементации. После этого уже у нас по плану обсуждение участия страховых компаний и доверительных управляющих в пенсионных накоплениях", - сказал Швецов.

Он уточнил, что ЦБ готов обсудить участие страховых и управляющих компаний в управлении пенсионными накоплениями только после внедрения системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Новую систему пенсионных накоплений разработали Минфин и ЦБ. Она предполагает, что россияне могут зарегистрироваться к системе через работодателя или самостоятельно. Кроме того, у них будет право менять размер отчислений и приостанавливать их на срок до пяти лет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В РСПП считают, что бороться с интернет-пиратами в РФ нужно на основе "белых списков"
Речь идет о реестре лицензированных правообладателями сайтов и сервисов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС