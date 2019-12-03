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Минэнерго России и Белоруссия подписали индикативный баланс на поставку нефти в 2020 году

В ведомстве пока не уточнили объем поставок

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ и Белоруссия подписали индикативный баланс на поставку нефти в 2020 году, сообщили ТАСС источники, знакомые с ситуацией.

Минэнерго РФ подтвердило факт подписания. В министерстве пока не уточнили объем поставок на следующий год.

В соответствии с действующими в нынешнем году договоренностями, Белоруссия получает из России для переработки 18 млн тонн нефти, а доходы от "перетаможки" еще 6 млн тонн сырья поступают в белорусский бюджет.

Ранее первый заместитель министра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов говорил, что потери доходной части бюджета Белоруссии в 2020 году от прекращения "перетаможки" российской нефти составят почти 951 млн белорусских рублей (около $423,6 млн). В конце ноября Селиверстов сообщил, что в проекте бюджета республики на 2020 год заложено сохранение объема импорта нефти из РФ для переработки - 18 млн тонн.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 7 декабря и обсудят дорожные карты интеграции двух стран и ряд других двусторонних вопросов.

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