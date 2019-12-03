В АСВ заявили, что повышение возмещения вкладчикам не приведет к росту отчислений банков

"Прогнозируемый рост страховой ответственности агентства и потенциальные страховые выплаты не потребуют дополнительных финансовых затрат и могут быть обеспечены за счет текущих поступлений для банков в фонд обязательного страхования вкладов без повышения ставок отчислений", - сказали в АСВ.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Возможное повышение страхового возмещения по вкладам с 1,4 млн до 10 млн рублей для граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, не приведет к росту отчислений банков в фонд обязательного страхования вкладов Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщили ТАСС в пресс-службе АСВ.

В АСВ пояснили, что временно высокие остатки, превышающие 1,4 млн руб. и образовавшиеся в результате социально значимых событий в жизни граждан, таких как реализация жилого помещения, получение наследства, выплата возмещения ущерба, не имеют значимого размера на балансах банков, "являются разовыми и нетипичными для массового вкладчика". Дополнительная нагрузка на фонд обязательного страхования вкладов по данным случаям оценивается как незначительная, отметили в агентстве.

О законопроекте

В АСВ отметили, что лимит расширенного страхового возмещения до 10 млн планируется распространить на временно высокие остатки, образовавшиеся за три месяца до страхового случая на счетах вкладчиков в результате особых жизненных обстоятельств (наследство, судебные выплаты, продажа недвижимости, гранты, пособия и другое).

Законопроект также предлагает распространить гарантии системы страхования вкладов на отдельные виды юридических лиц - некоммерческие организаций (НКО) социальной направленности. В частности, законопроектом предлагается распространить страховую защиту на некоммерческие организации, которые в силу их социальной значимости внесены в реестр НКО - исполнителей общественно полезных услуг, а также на предоставляемую с 1 января юридическим лицам - малым предприятиям страховую защиту и на вклады некоммерческих организаций отдельных организационно-правовых форм. Среди них садоводческие некоммерческие товарищества, огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные и гаражно-строительные кооперативы, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, религиозные организации, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ.

Максимальный размер возмещения по вкладам некоммерческих организаций предлагается установить на действующем уровне - в размере 1,4 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что агентством оценивались потенциальная нагрузка на фонд обязательного страхования вкладов в случае принятия законопроекта. Потенциальное увеличение страховой ответственности агентства в связи со страхованием вкладов социальных НКО прогнозируется на уровне 0,1-0,3% от текущего размера (18,4 трлн руб.).

В агентстве сообщили, что поддерживают данный законопроект с учетом необходимости его доработки ко второму чтению.

Позиция правительства

Правительство РФ уже вынесло положительное заключение на законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов, но при условии его доработки с учетом указанных замечаний, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.

В заключении правительства также отмечается, что введение в действие данного законопроекта не потребует дополнительных трат федерального бюджета, но возможно повысит нагрузку на Агентство по страхованию вкладов. В связи с этим в финансово-экономическом обосновании к законопроекту необходимо отразить результаты оценки влияния предлагаемых законопроектом изменений на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и необходимость увеличения размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками в АСВ, указано в отзыве.