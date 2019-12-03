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Справороссы внесли в Госдуму проект об увеличении до 1,78 млн рублей возмещений по вкладам

Сейчас максимальная величина страхового возмещения по банковским вкладам физических лиц составляет 1 млн 400 тыс. рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение суммы страхового возмещения по вкладам на величину инфляции - до 1 млн 780 тыс. рублей. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас максимальная величина страхового возмещения по банковским вкладам физических лиц составляет 1 млн 400 тыс. рублей. Последняя индексация этой величины проводилась в декабре 2014 года - именно тогда было принято решение об увеличении суммы страхового возмещения с 700 тыс. до 1 млн 400 тыс. рублей, напоминают авторы документа.

"В целях защиты прав вкладчиков в банков предлагается осуществить индексацию размера возмещения по вкладам в соответствии с уровнем инфляции за прошедшие годы (2015-2018). За указанные годы уровень инфляции составил 12,9% в 2015 году, 5,4% - в 2016, 2,5% - в 2017 и 4,3% - в 2018", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим, согласно расчетам депутатов, сумма страхового возмещения с учетом инфляции должна составить 1 млн 780 тыс. рублей.

Законопроект направлен на защиту физических и юридических лиц, их прав и законных интересов, связанных с безопасностью хранения вкладов в кредитных организациях РФ и повышением уровня гарантий их сохранности, отмечают авторы законопроекта.

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Россия
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