Трамп готов к торговой сделке с Китаем, но крайних сроков не устанавливает

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. США готовы подписать торговое соглашение с Китаем на выгодных для себя условиях, однако не устанавливают крайних сроков для заключения подобной сделки. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита НАТО в Лондоне.

"Сейчас у нас с Китаем все прекрасно, и один росчерк пера может сделать ситуацию еще лучше, - сказал Трамп, отвечая на вопрос о сроках заключения торговой сделки с Пекином. - Крайних сроков я не устанавливал, и думаю, что в каком-то смысле с Китаем было бы лучше подождать до выборов [президента США в 2020 году], - сказал он. - Они, со своей стороны, хотят заключить сделку сейчас. Посмотрим, будет ли это хорошая сделка или нет. Она должна быть хорошей".

Американский лидер подчеркнул, что Китай долгое время процветал за счет США, чему способствовали предыдущие вашингтонские администрации. При этом сейчас, по словам Трампа, экономика КНР находится в самом трудном положении за последние 57 лет.