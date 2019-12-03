Медведев: Улан-Баторская железная дорога может стать основой для новых маршрутов региона

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Улан-Баторская железная дорога может стать основой для новых транспортных коридоров в регионе. Об этом заявил журналистам председатель правительства России Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

"Мы, в частности, говорили об Улан-Баторской железной дороге. Это флагман нашего сотрудничества. На его основе можно формировать и новые транспортные коридоры, и увеличивать региональные товаропотоки. Для этого есть все условия, надо просто приложить некоторые старания", - сказал он.

Кроме того, по словам Медведева, Россия надеется продолжить модернизацию теплоэлектростанции монгольской столицы. "Только что было подписано соглашение о сотрудничестве в области электроэнергетики. В рамках него предполагается гарантировать недискриминационный доступ к технологиям, обеспечивать надежность энергоструктуры, работать по другим направлениям", - добавил премьер-министр России.

Медведев указал также, что 3 декабря вступает в силу межправсоглашение, которое позволяет открыть торговое представительство Монголии во Владивостоке. Премьер добавил, что у двух стран "есть и другие направления сотрудничества - они касаются и промышленной кооперации, и авиастроения, и сотрудничества в сфере мирного атома". "Наши страны - важные торгово-экономические партнеры, и двусторонняя торговля с 2017 года демонстрирует уверенный рост, с начала этого года она увеличилась приблизительно на 13-14%. Но это не значит, что нам нечего делать, работы в общем достаточно для развития отношений", - указал премьер РФ.

Говоря о взаимодействии в гуманитарной сфере, Медведев отметил, что Россия готовит профессиональные кадры для Монголии на протяжении уже более 90 лет, и за эти годы прошли обучение свыше 60 тыс. граждан этой страны, а сейчас в российских вузах учатся около 3 тыс. монголов. "Нашему прекрасному взаимопониманию способствует и то, что по масштабам изучения русского языка Монголия занимает одно из первых мест в мире - нам это и важно, и приятно", - добавил глава кабмина РФ.

Медведев также рассказал, что обсудил с Ухнаагийн Хурэлсухом "некоторые вопросы международного сотрудничества". "Уверен, что сегодняшние переговоры придадут дополнительный импульс двусторонним отношениям", - резюмировал он.