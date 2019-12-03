Эксперты: расходы россиян в "киберпонедельник" и "черную пятницу" выросли на 13%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Общий объем затрат россиян на распродажах в "киберпонедельник" и "черную пятницу", которые проходили с 29 ноября по 2 декабря, вырос на 13% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, однако средний чек снизился по сравнению с прошлогодней акцией на 11%, до 5010 рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Платформы ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных России, который обрабатывает в онлайн-режиме данные более 900 тыс. касс по всей стране).

По данным ОФД, "общий объем затрат россиян за 29 ноября - 2 декабря 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%". "Средний чек покупки (офлайн и онлайн) за исследуемое время составил 5010 рублей, что на 16% ниже, чем в те же дни неделю назад (22-25 ноября), и на 11% меньше, чем в дни распродаж "черной пятницы" и "киберпонедельника" прошлого года", - сообщили в пресс-службе. При этом число покупок за 29 ноября - 2 декабря 2019 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 12%.

Как пояснили аналитики компании, на снижение среднего чека влияет развитие сегмента e-commerce в крупных городах, продажи онлайн проникают в большее число товарных категорий, в том числе более низкого ценового сегмента. "Несмотря на рост объемов продаж, таким образом, совокупный средний чек покупки меньше, а в период акций становится еще ниже, за счет спецпредложений и скидок", - пояснили в ОФД.

В компании Qiwi ТАСС сообщили, что в период с пятницы, 29 ноября, по воскресенье, 1 декабря, средний чек вырос на 26% в категории онлайн-игры (в эту категорию входят онлайн-площадки с играми и игровым контентом), в целом же в категории онлайн-магазины, в том числе среди крупнейших игроков рынка, рост среднего чека составил 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с пятницы, 23 ноября, по воскресенье, 25 ноября 2018 года).

В 2019 году "черная пятница" в России официально проходила с 29 ноября по 1 декабря (в прошлом году 23 -25 ноября), с пятницы по воскресенье. Кроме того, 2 декабря некоторые магазины проводили так называемый "киберпонедельник" после "черной пятницы" (в прошлом году выпал на 26 ноября), либо продолжали акцию "черной пятницы" до понедельника. Трафик на некоторых площадках был настолько велик, что акция продолжается до сих пор. Так, в пресс-службе ретейлера METRO Cash and Carry (Metro) ТАСС сообщили, что трафик в интернет-магазине в период "черной пятницы" вырос почти в 4 раза, поэтому сеть приняла решение продлить часть предложений еще на неделю.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), "черная пятница" в 2019 году принесла онлайн-ретейлерам рекордный доход - продажи онлайн в России за три дня распродаж "черная пятница" (29 ноября - 1 декабря) выросли почти на 30%, до 22,3 млрд рублей против 17,4 млрд рублей за аналогичный период прошедшего года. Так, в пресс-службе Wildberries ТАСС сообщили, что покупатели заказали на площадке в период pre-sale и непосредственно в "черную пятницу" (с 26 ноября по 4 декабря) товаров на 33 млрд рублей, что в три раза больше чем за аналогичный период 2018 года.