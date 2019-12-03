Рост товарооборота между Петербургом и Финляндией за восемь месяцев превысил 20%

ХЕЛЬСИНКИ, 3 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Санкт-Петербургом и Финляндией увеличился в 2019 году более чем на 21%, достигнув почти $960 млн за восемь месяцев, сообщила во вторник пресс-служба петербургской администрации со ссылкой на губернатора города Александра Беглова после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Хельсинки.

"Товарооборот между Санкт-Петербургом и Финляндией растет. За первые восемь месяцев этого года он увеличился на 21% и составил почти $960 млн", - цитирует пресс-служба губернатора.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по внешним связям Петербурга, по итогам 2018 года товарооборот между Петербургом и Финляндией составил $1,16 млрд. В этом году почти такой же показатель достигнут за девяь месяцев - $1,15 млрд.

В структуре экспорта из Санкт-Петербурга в Финляндию, по данным таможенной статистики, преобладают минеральные продукты, на долю которых в 2017-2018 годы приходилось более 40% всего оборота, около трети объема приходится на долю древесины и изделий из нее, также экспортируются металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, оборудование и аппаратура, потребительские товары.

В структуре импорта преобладают машины и оборудование (27%), продукция целлюлозно-бумажной промышленности, потребительские товары. Петербург закупает в Финляндии химическую продукцию, транспорт, продукцию металлической промышленности, оборудование и текстиль.

Сферы сотрудничества

На встрече Беглов отметил, что в Петербурге работают более 400 финских компаний, активно развивается межрегиональное и приграничное сотрудничество. Администрация города приобрела уже более 100 машин для уборки улиц на запущенном в апреле под Петербургом финском производстве малогабаритной уборочной техники "Вилаконе".

Он заверил президента Финляндии, что в Петербурге ждут финский бизнес и готовы оказывать ему содействие. На встрече он также упомянул о предстоящем открытии в Финляндии завода петербургской компании "Аргус-Спектр", который будет выпускать беспроводные системы сигнализации, оповещения и локализации. На производстве будет создано около 100 рабочих мест.

Российские и финские организации сотрудничают в области здравоохранения, внедрения технологий "умных" городов и государственного управления. В рамках программы приграничного сотрудничества реализуются совместные проекты с городом-партнером Коткой в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, экологии, образования, транспорта и развития инфраструктуры на общую сумму более €17,5 млн.

Петербург и Финляндия также развивают партнерство в области охраны окружающей среды, в том числе по защите Балтийского моря.